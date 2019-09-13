В Лерике автомобиль врезался в стену, погиб один человек

В Лерике произошло ДТП с летальным исходом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

На территории города Лерик житель села Гюрдесер Ш.Хосрофов за рулем автомобиля марки "ГАЗель" врезался в стену на обочине дороги.

Пострадавшие в результате аварии водитель и трое его пассажиров госпитализированы. Один из пассажиров - Ширван Мамедов скончался в медицинском учреждении.

Отделение полиции Лерикского района ведет расследование.