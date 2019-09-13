 Наверх

В Лерике автомобиль врезался в стену, погиб один человек

В Лерике автомобиль врезался в стену, погиб один человек

В Лерике произошло ДТП с летальным исходом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.  

На территории города Лерик житель села Гюрдесер Ш.Хосрофов за рулем автомобиля марки "ГАЗель" врезался в стену на обочине дороги. 

Пострадавшие в результате аварии водитель и трое его пассажиров госпитализированы. Один из пассажиров - Ширван Мамедов скончался в медицинском учреждении. 

Отделение полиции Лерикского района ведет расследование. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!