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    В Кюрдемире автомобиль врезался в забор, два человека получили тяжелые травмы

    По факту ДТП ведется расследование

    Кюрдемир. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла ночью на 29 км дороги Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе, на участке, пролегающем через село Гарагоджалы.

    Ехавший в направлении Кюрдемира 24-летний Ахмед Гюльмамед оглу Ахмедов, потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21015", врезался в дерево, а затем в забор.

    Получившие в результате ДТП тяжелые травмы А.Ахмедов и его пассажир Азер Махир оглу Адилов 1994 г.р. были помещены в отделение травматологии Кюрдемирской центральной районной больницы.

    Как заявили Report в больнице, состояние пострадавших остается тяжелым.

    Факт ДТП расследуется местным отделением полиции. 

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