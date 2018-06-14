В Казахстане судят азербайджанца за кражу 331 тыс. манатов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Казахстане за кражу в особо крупных размерах судят 27-летнего азербайджанца Эльнура Мамедова. Как передает Report, об этом сообщает казахстанское издание Наша Газета.

Мамедов и еще семеро его подельников в сентябре 2016 года совершили кражу в размере 331 тыс.500 манатов (65 млн тенге).

Эльнура Мамедова полиция искала больше года. Сразу после совершения кражи он уехал в Баку и скрывался там, пока не был задержан летом 2017 года пытаясь пересечь границу с Грузией.

Сегодня он предстал перед судом: "Вину не признаю полностью. Показания я буду давать после допроса потерпевших и изучения материалов дела",- заявил он отвечая на вопрос судьи.

Вину подельников Мамедова - Архата Кожахметова, Анатолия Головнева, Вячеслава Мясникова и Дмитрия Белых - суд доказал еще в 2017 году и приговорил их к тюремному сроку от 5 до 6 лет. Во всех их показаниях фигурирует имя Мамедова.