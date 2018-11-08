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    В Каспийском море успешно завершилась операция по спасению двух рыбаков - ОБНОВЛЕНО

    Первая новость опубликована в 14:40 

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в 12:44 в Национальный центр Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий поступила информация о том, что вышедшие в море на деревянной лодке двое рыбаков из поселка Новханы находятся в опасности.

    Как сообщили Report в Государственном морском агентстве, на расстоянии 10 км от берега лодка потеряла ход и ее начало cносить в открытое море.

    "Национальный центр немедленно проинформировал соответствующие органы об инциденте. На помощь отправлено судно "Бакинская – 3" Каспийского морского пароходства. В настоящее время Национальный центр координирует спасательную операцию", - говорится в заявлении.

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    В целях обеспечения оперативности Национальным центром на место события привлечена скоростная лодка МЧС. В сопровождении спасателей рыбаки доставлены к берегу. Судно "Бакинская – 3" было отозвано. 

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