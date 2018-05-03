В Хырдалане домработница украла из квартиры драгоценности на 20 тысяч манатов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 1 мая в колл-центр "102" министерства внутренних дел позвонила жительница Абшеронского района, которая сообщила о краже из ее квартиры золотых украшений.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, сотрудники Абшеронского районного управления полиции незамедлительно прибыли по указанному женщиной адресу в городе Хырдалан. В ходе расследования было установлено, что 15 апреля из квартиры были украдены драгоценности на сумму 20 000 манатов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже была задержана работавшая в данной квартире домработницей жительница города Хырдалан Зивер Рагимова.

По факту ведется расследование.