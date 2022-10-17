В Ходжавенде во время строительных работ обнаружены человеческие останки

В ходе ремонтно-строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Аракюль Ходжавендского района были обнаружены человеческие останки.

В ходе ремонтно-строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Аракюль Ходжавендского района были обнаружены человеческие останки.

Об этом Report сообщил старший инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Аслан Гияслы.

По его словам, сразу после поступления информации на место выехали сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции: "Кости были обнаружены после произошедшего в селе оползня и отправлены на экспертизу. В настоящее время проводится расследование".