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В Ходжавенде во время строительных работ обнаружены человеческие останки

В Ходжавенде во время строительных работ обнаружены человеческие останки В ходе ремонтно-строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Аракюль Ходжавендского района были обнаружены человеческие останки.
Происшествия
17 октября 2022 г. 17:28
В Ходжавенде во время строительных работ обнаружены человеческие останки

В ходе ремонтно-строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Аракюль Ходжавендского района были обнаружены человеческие останки.

Об этом Report сообщил старший инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Аслан Гияслы.

По его словам, сразу после поступления информации на место выехали сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции: "Кости были обнаружены после произошедшего в селе оползня и отправлены на экспертизу. В настоящее время проводится расследование".

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Версия на английском языке Human bones found in another area in Khojavand
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə daha bir ərazidə insan sümükləri aşkarlanıb

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