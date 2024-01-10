В Ханкенди обнаружено 11 гранат и 17 автоматов

9 января в Ханкенди обнаружено 11 гранат и 17 автоматов различных марок.

9 января в Ханкенди обнаружено 11 гранат и 17 автоматов различных марок.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Кроме того, в городе обнаружено и изъято 2 пистолета, 10 винтовок, 84 магазина, 2 патронташа, 12 штык-ножей, 6 635 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Отметим, что 8 января в ходе операции в городе Ханкенди были также обнаружены и изъяты 1 гранатомет, 1 пулемет, 37 автоматов разных марок, 2 пистолета, 10 винтовок различных марок, 28 гранат, 7 277 патронов различного калибра, 131 магазин, 12 штык-ножей и другие боеприпасы.