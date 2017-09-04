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    В Гяндже во время ДТП произошла драка между водителями

    Эльзамин Аббасов был избит водителем другого автомобиля и его близкими до потери сознания

    Гянджа. 4 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа между водителями, попавших в аварию автомобилей, произошла драка.

    Как передает западное бюро Report, на городской улице Тебриз произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших от аварии нет, однако один из водителей – житель села Инекбоган Гедабекского района Эльзамин Адалят оглу Аббасов 1988 года рождения был избит на месте происшествия. В массовой драке между водителями их родственниками Э.Аббасов получил тяжелую травму.

    По словам очевидцев происшествия, Э.Аббасов был избит водителем другого автомобиля и его близкими до потери сознания. В результате Э.Аббасов был госпитализирован с тяжкими травмами.

    Факт расследуется.

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