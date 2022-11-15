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В Губе произошла цепная авария, три человека пострадали

В Губе произошла цепная авария, три человека пострадали В Губе произошла цепная дорожная авария, в результате которой пострадали три человека.
Происшествия
15 ноября 2022 г. 11:05
В Губе произошла цепная авария, три человека пострадали

В Губе произошла цепная дорожная авария, в результате которой пострадали три человека.

Как передает северное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Губа-Хачмаз, проходящей через поселок Зардаби.

Автомобиль марки Mercedes врезался в припаркованный на обочине автомобиль Mercedes, а затем в тракторный прицеп.

В результате ДТП жители Губинского района Мустафаев Рахим Мехман оглу, 1986 года рождения, Маджидов Наби Махаммад оглу, 1971 года рождения, и Маликов Мурад Чирагали оглу, 1965 года рождения получили различные травмы.

Пострадавшие были доставлены в Губинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qubada zəncirvari qəza olub, üç nəfər xəsarət alıb

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