В Габале загорелся арендованный арабами дом, выяснена личность погибшего - ОБНОВЛЕНО

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Габала. 8 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшего во время пожара в арендованном арабскими туристами доме в Габале.

Как сообщает ширванское бюро Report, это - погибший на месте происшествия гражданин Сирии Аруа Аднан Аль-Гамиди 1995 г.р.

*** 11:55

Габала. 8 октября. REPORT.AZ/ В Габалинском районе в результате пожара в доме проживания арабских туристов один человек погиб, 6 человек пострадали.

Как сообщает ширванское бюро Report, во время происшествия находившиеся в доме граждане Сирии - Ахмад Аднан Аль-Гамиди 1993 г.р., Нура Аднан Аль-Гамиди 2001 г.р., Сара Аднан Аль-Гамиди 1989 г.р., Адам Мудар Аль-Дехни 2017 г.р., Раба Мухаммед Аль-Ровашда 1960 г.р., Аднан Аль-Гамди 1958 г.р. отравились дымом и получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в Габалинскую центральную районную больницу. Раненым была оказана первая медицинская помощь, состояние 3 из них тяжелое.

Расследование по факту продолжается.

*** 10:39

Габала. 8 октября. REPORT.AZ/ В Габалинском районе произошел пожар в доме, где проживали арабские туристы.

Как сообщает ширванское бюро Report, возгорание произошло в одном из частных домов в центре города.

Так, во время пожара в доме, который арендовали арабские туристы, один человек погиб, два человека получили ранения.

Для тушения пожара на место происшествия прибыли пожарные расчеты и живая сила Службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям Габалинского района. Пожар локализован.

В настоящее время уточняются личности погибшего и раненых.

По факту ведется расследование.