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В Габале один человек погиб в ДТП

В Габале один человек погиб в ДТП В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Происшествия
1 февраля 2025 г. 10:24
В Габале один человек погиб в ДТП

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел вечером 31 января в районе села Товля.

В результате столкновения легковых автомобилей марок “ВАЗ-2106” и “ВАЗ-2101” на месте происшествия погиб один из пассажиров “ВАЗ-2106” Эхсан Керимов (1958 г.р.). Водитель автомобиля 56-летний Эмин Мушдагов и другой пассажир Муслим Солтанов (1976 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также пострадали водитель другого автомобиля 30-летний Агасиф Гарибли и его пассажир Эльнур Джабраилов (2002 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə iki avtomobil toqquşub, bir nəfər ölüb, dördü xəsarət alıb

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