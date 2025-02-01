В Габале один человек погиб в ДТП

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел вечером 31 января в районе села Товля.

В результате столкновения легковых автомобилей марок “ВАЗ-2106” и “ВАЗ-2101” на месте происшествия погиб один из пассажиров “ВАЗ-2106” Эхсан Керимов (1958 г.р.). Водитель автомобиля 56-летний Эмин Мушдагов и другой пассажир Муслим Солтанов (1976 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также пострадали водитель другого автомобиля 30-летний Агасиф Гарибли и его пассажир Эльнур Джабраилов (2002 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело.