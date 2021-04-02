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В Физули обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов

В Физули обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов Боеприпасы и техника были обнаружены на брошенных армянами военных позициях
Происшествия
2 апреля 2021 г. 14:38
В Физули обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов
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На освобожденных от оккупации территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, на брошенных армянами военных позициях, расположенных на освобожденных территориях района, были обнаружены 1 ракетный комплекс "Игла-С", 1 "Муха", 1 "Фагот", 3 пулемета, 1 автомат, 1 гранатомет, 33 ручные гранаты различных типов, 308 снарядов различных типов, 10 магазинов к автоматам и 3000 единиц пуль различного калибра.

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Версия на английском языке Numerous weapons and ammunition found in Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке Füzulidə xeyli sayda silah-sursat aşkar edilib

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