В Физули обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов

Боеприпасы и техника были обнаружены на брошенных армянами военных позициях

На освобожденных от оккупации территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, на брошенных армянами военных позициях, расположенных на освобожденных территориях района, были обнаружены 1 ракетный комплекс "Игла-С", 1 "Муха", 1 "Фагот", 3 пулемета, 1 автомат, 1 гранатомет, 33 ручные гранаты различных типов, 308 снарядов различных типов, 10 магазинов к автоматам и 3000 единиц пуль различного калибра.