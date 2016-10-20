В этом году в Азербайджане 14 землетрясений были ощутимыми - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года на территории Азербайджана было зарегистрировано 3603 землетрясения.

Об этом в заявлении Report сообщила начальник бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Саида Исмаилова.

По ее словам, за это время в стране произошло 74 землетрясения с силой более 3 баллов: "Из них ощутимыми были 14".

С.Исмаилова отметила, что в 2016 году в Азербайджане и в прилежащих зонах зарегистрировано в целом 6463 землетрясения: "В этом году в Азербайджане и прилежащих зонах глубина очага более 40% землетрясений колебалась в пределах 10-20 км. За прошедший период 2016 года в регионе зарегистрировано 2175 землетрясений с глубиной очага 10-20 км".

Начальник бюро заявила что сейсмически активными зонами в этом году являются Пиргулу, Лянкяран, Лерик, Астара, Ордубад, Нахчыван.