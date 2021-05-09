В Джалилабаде при ДТП погиб 11-летний ребенок, водитель задержан

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Джалилабад-Буравар, проходящей через село Абышабад.

Так, автомобиль ВАЗ 2107 сбил переходившего улицу 11-летнего Нихада Рамиль оглы Назарова.

Мальчика доставили в Джалилабадский диагностический центр, но спасти его жизнь не удалось.

Виновник ДТП уже задержан. Им оказался житель села Текле, певец Эльвин Тельман оглы Махмудов.

По факту ведется расследование.