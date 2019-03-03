В Джалилабаде автомобиль сбил юношу

Джалилабад. 3 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал юноша.

Как передаёт аранское бюро Report, инцидент произошёл днём в селе Гаразянджир.

Автомобиль марки Priora сбил 17-летнего Байрамова Зию Заур оглы. Пострадавший получил первичную медицинскую помощь в Джалилабадской районной центральной больнице. Однако ввиду тяжести его состояния, было решено доставить пациента в одну из больниц в городе Баку.

По факту ведётся расследование.

Напомним, что ранее в Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.