​В ДТП в Имишли пострадали трое членов одной семьи

Баку. 9 ноября. REPORT. AZ/ В дорожно-транспортном происшествии в Имишли пострадали трое членов одной семьи.

Как сообщает Report, событие произошло вечером на территории села Джахар.

Житель Агджабединского района Гасымов Иса Хидаят оглу 1953 г.р. за рулем автомобиля марки Mercedes потерял управление и выехал на обочину.

В результате аварии сам водитель, его супруга Муталлимова Малахат Аллахверян гызы 1958 г.р. и сестра Сулейманова Ягут Хидаят гызы 1962 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были немедленно доставлены в Имишлинскую центральную больницу и размещены в отделении травматологии.

По данному факту Имишлинским районным отделением полиции ведется расследование.