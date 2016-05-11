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    В ДТП в Гяндже погибли 2 человека, еще двое получили ранения

    Столкнулись автомобили марки ВАЗ-2106 и Mercedes

    Гянджа. 11 мая. REPORT.AZ/ В результате произошедшего в Гяндже ДТП погибли 2 человека, еще двое получили ранения.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на дороге, ведущей от 1-го микрорайона к улице Вагифа, напротив Гянджинского развлекательного центра.

    Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2106" и "Mercedes".

    Погибли водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2106". Другой пострадавший пассажир "ВАЗ-2106" был госпитализирован.

    Водитель автомобиля марки "Mercedes" получил травму головы, его состояние остается тяжелым.

    В настоящее время занимаются определением личности погибших и раненых.

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