В ДТП на Абшероне погиб пешеход

Пешеход погиб в ДТП на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, Велиев Эльвин Мехти оглу 1994 года рождения был сбит автомобилем при переходе улицы.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, к сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось.