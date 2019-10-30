В ДТП на Абшероне погиб пешеход

Пешеход погиб в ДТП на Абшеронском полуострове.
Как сообщает Report, Велиев Эльвин Мехти оглу 1994 года рождения был сбит автомобилем при переходе улицы.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако, к сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось.
Пешеход погиб в ДТП на Абшеронском полуострове.
Как сообщает Report, Велиев Эльвин Мехти оглу 1994 года рождения был сбит автомобилем при переходе улицы.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако, к сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось.
Эта новость также доступна на других языках:
Orxan RasifoğluАвтор новости