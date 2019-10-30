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В ДТП на Абшероне погиб пешеход

В ДТП на Абшероне погиб пешеход

Пешеход погиб в ДТП на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, Велиев Эльвин Мехти оглу 1994 года рождения был сбит автомобилем при переходе улицы.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, к сожалению, спасти его жизнь врачам не удалось.

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