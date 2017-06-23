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    В Дашкесане учитель музыкальной школы был задержан при реализации марихуаны

    При нем было обнаружено пять свертков наркотического вещества© Courtesy İmage

    Дашкесан. 23 июня. REPORT.AZ/ В Дашкесане при попытке продажи наркотического вещества был задержан местный житель.

    Как сообщили западному бюро Report в районом отделении полиции, при местном жителе Фикрете Джалил оглу Бахрамове 1967 г.р. было обнаружено пять свертков наркотического вещества с засушенной марихуаной.

    Во время следствия было установлено, что Ф. Бахрамов хотел продать марихуану земляку Дашгыну Алиеву 1971 г.р. Оба мужчины были задержаны сотрудниками полиции и в отношении них возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

    Ф. Бахрамов является учителем игры на гармони дашкесанской районной детской музыкальной школы им. Гара Гараева. Откуда и как он приобрел марихуану, пока не установлено.

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