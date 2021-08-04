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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда На юго-западе Чехии в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, пострадали несколько десятков человек.
Происшествия
4 августа 2021 г. 12:11
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

На юго-западе Чехии в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, пострадали несколько десятков человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава Минпромторга и Минтранса Карел Гавличек.

По его словам, машинист одного из составов проехал на красный сигнал семафора.

"Ранены около 50 человек. <...> Ситуация серьезная. Я еду на место происшествия", — сообщил Гавличек.

По данным пожарных, погибли два человека, семеро находятся в критическом состоянии. Еще 31 получили ранения.

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Версия на английском языке Dozens injured in Czech passenger trains' collision

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