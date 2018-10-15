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    В Барде в водном канале обнаружен труп 24-летнего парня - ФОТО

    © Report

    Барда. 15 октября. REPORT.AZ/ В Барде в водном канале обнаружен труп. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, об этом местные жители проинформировали правоохранительные органы. 

    Было установлено, что это - житель Бардинского района Эльвин Мехман оглу Иманлы 1994 г.р. Тело передано в Бардинский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Признаков насилия на теле не обнаружено.

    По факту в районной прокуратуре ведется расследование. 

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