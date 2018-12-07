В Барде в руках 10-летнего ребенка взорвалась пиротехника

7 декабря, 2018 17:12

https://report.az/storage/news/a003c636dfa40a7ccccba6307523cfca/291e6458-60c1-4e44-bc8f-48b4f8136352_292.jpg Барда. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Барде в руках 10-летнего ребенка взорвалась пиротехника. Как сообщает карабахское бюро Report, поджигая пиротехнику, по неосторожности она взорвалась в руках районного жителя Магомеда Сулейманова 2008 г.р. В результате инцидента ребенок получил ожоги лица и тела. Его незамедлительно поместили в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.