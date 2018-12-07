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    В Барде в руках 10-летнего ребенка взорвалась пиротехника

    Барда. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Барде в руках 10-летнего ребенка взорвалась пиротехника. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, поджигая пиротехнику, по неосторожности она взорвалась в руках районного жителя Магомеда Сулейманова 2008 г.р.

    В результате инцидента ребенок получил ожоги лица и тела. 

    Его незамедлительно поместили в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы.

    По факту ведется расследование.

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