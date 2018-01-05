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Барда. 5 января. REPORT.AZ/ В Барде, Тертере и Агдаме восемь человек упали и получили повреждения.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили из центральной больницы Бардинского района.

Жители Бардинского района Гусейнова Метанет Мошу гызы 1967 г.р., Алиева Гюльнар Джума гызы 1967 г.р., Ахмедова Айтекин Мухтар гызы 1988 г.р., Джафаров Вюсал Магерам оглу 1985 г.р., Вализадэ Нурали Иса оглу 2015 г.р.; жители Агдамского района Мамедова Малейка Имран гызы 1936 г.р.,Чудиев Али Джамаладдин оглу 2014 г.р. и житель Тертерского района Нуриева Гюльшан Меми гызы 1948 г.р. были доставлены в центрльную больницу Бардинского района с телесными повреждения различной степени тяжести.

Врачи оценивают состояние больных, размещенных в отделение травмотологии, как удовлетворительное.

По всем фактам в районных управлениях полиции всех трех районов ведутся следствия.