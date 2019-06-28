​В Барде мужчину укусила змея

Сегодня вечером житель села Хасилли Бардинского района был ужален змеей.

Как передаёт карабахское бюро Report, Абдуллаев Анар Джамал оглы, 1985 года рождения, был ужален в правой руке, когда занимался сельским хозяйством во дворе дома, где он жил.

А. Абдуллаев c помощью близких был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу. По данным медицинского учреждения, Абдуллаеву была обеспечена необходимая медицинская помощь и введено противоядие.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.