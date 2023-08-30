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В Балакяне оштрафованы председатели муниципалитетов

В Балакяне оштрафованы председатели муниципалитетов В Балакяне в отношении председателей муниципалитетов семи сел составлены протоколы.
Происшествия
30 августа 2023 г. 17:38
В Балакяне оштрафованы председатели муниципалитетов

В Балакяне в отношении председателей муниципалитетов семи сел составлены протоколы.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе проведенных сотрудниками отдела полиции Балакянского района контрольных мероприятий были выявлены факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов в селах Герекли, Кортала, Ититала, Тюлю, Талалар, Махамалар и Пюштятала.

В связи с выявленными фактами в отношении председателей муниципалитетов вышеупомянутых сел составлены протоколы по статье 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə 7 bələdiyyə sədri barəsində protokollar tərtib olunub

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