В Балакяне оштрафованы председатели муниципалитетов

В Балакяне в отношении председателей муниципалитетов семи сел составлены протоколы.

В Балакяне в отношении председателей муниципалитетов семи сел составлены протоколы.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе проведенных сотрудниками отдела полиции Балакянского района контрольных мероприятий были выявлены факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов в селах Герекли, Кортала, Ититала, Тюлю, Талалар, Махамалар и Пюштятала.

В связи с выявленными фактами в отношении председателей муниципалитетов вышеупомянутых сел составлены протоколы по статье 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях.