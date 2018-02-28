В Баку задержан мужчина, который намеревался сбыть автоматическое оружие

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции осуществлена очередная операция по обнаружению незаконно хранимого оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в отделение полиции №8 Сабаильского районного управления полиции поступила информация о том, что на территории поселка Баилово некто по имени Абзар хранит, носит при себе оружие с целью его сбыта.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, был задержан житель Баку, ранее судимый Абзар Абзаров. При обыске в отделении с участием понятых в его сумке был обнаружен и изъят автомат марки "AK-74". А.Абзаров совместно с вещественными доказательствами был передан следствию. Задержанный в показаниях сообщил, что принес оружие в поселок Баилово с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Собранный в отделении материал переслан на расследование в следственный отдел Сабаильского районного управления полиции. После расследования, будет установлено фигурировало ли изъятое оружие в совершении преступления.