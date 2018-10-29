В Баку уголовное дело против женщины, совершившей ДТП со смертельным исходом, направлено в суд

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Гюнай Исмаиловой, обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия в Баку с летальным исходом.

Как сообщает Report, предварительное расследование уголовного дела было завершено и направлено в Хатаинский районный суд.

Подготовительное слушание по судебному разбирательству назначено на 31 октября.

Уголовное дело было передано в производство судьи Бахтияра Мамедова.

Напомним, что авария произошла 25 мая этого года на Нобелевском проспекте Хатаинского района Баку.