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    В Баку уголовное дело против женщины, совершившей ДТП со смертельным исходом, направлено в суд

    Уголовное дело передано в производство судьи Бахтияра Мамедова

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Гюнай Исмаиловой, обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия в Баку с летальным исходом.

    Как сообщает Report, предварительное расследование уголовного дела было завершено и направлено в Хатаинский районный суд.

    Подготовительное слушание по судебному разбирательству назначено на 31 октября.

    Уголовное дело было передано в производство судьи Бахтияра Мамедова.

    Напомним, что авария произошла 25 мая этого года на Нобелевском проспекте Хатаинского района Баку.

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