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    В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, авария произошла на проспекте Нобеля.

    25 мая автомобиль марки Hyundai, которым управляла жительница Баку Гюнай Исмайлова, врезался в опору надземного пешеходного перехода. В результате, находившаяся в машине пассажирка Эльнара Танрывердиева погибла на месте аварии, водителя доставили в больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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