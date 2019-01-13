В Баку столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека

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Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку автомобиль марки "Daewoo" столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ".
Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, прибывшие на место происшествия соответствующие спасательные силы извлекли из автомобиля тело Ганиева Исраила Аваз оглы (1957) и еще одного человека (личность уточняется).
Их тела переданы по назначению.
Ранее в Лянкяране произошла авария, в результате которого тяжело пострадали два человека.
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