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    В Баку столкнулись легковушка и грузовик, погибли два человека

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку автомобиль марки "Daewoo" столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ".

    Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, прибывшие на место происшествия соответствующие спасательные силы извлекли из автомобиля тело Ганиева Исраила Аваз оглы (1957) и еще одного человека (личность уточняется). 

    Их тела переданы по назначению.

    Ранее в Лянкяране произошла авария, в результате которого тяжело пострадали два человека.

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