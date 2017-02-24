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    В Баку продавщица нанесла ножевое ранение покупателю

    По факту ведется расследование Хазарским районным управлением полиции

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Баку женщина нанесла ножевое ранение мужчине.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Молочном совхозе поселка Бина Хазарского района.

    Так, в магазине на территории совхоза произошла перепалка между покупателем Агавердиевым Ялчыном Агамалы оглу 1974 г.р. и продавщицей по имени Джейран. Я. Агавердиев пожаловался на дорогие цены в магазине. Разозлившись на это, продавщица нанесла ему ножевое ранение. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование Хазарским районным управлением полиции.

    Отметим, что продавщица и покупатель являются соседями. 

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