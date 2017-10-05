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    В Баку пассажирский автобус сбил парня

    ​Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму© Report

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку пассажирский автобус сбил парня.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бакиханов, напротив дома торжеств "Арзу".

    Переходившего здесь дорогу 17-летнего Хилала Ровшан оглу Агаева сбил курсирующий по маршруту №208 пассажирский автобус.

    Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Он на карете скорой помощи был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.

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