В Баку пассажирский автобус сбил парня

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку пассажирский автобус сбил парня.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бакиханов, напротив дома торжеств "Арзу".

Переходившего здесь дорогу 17-летнего Хилала Ровшан оглу Агаева сбил курсирующий по маршруту №208 пассажирский автобус.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Он на карете скорой помощи был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.