В Баку обвиняемому в краже офицеру МЧС вынесен приговор

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершен судебный процесс по уголовному делу в отношении членов бандитской группировки – Орхана Гулиева, Тахмаза Аскерова, Ниджата Алиева, Ришана Байрамова, Джавида Исазаде и Джамала Гейдарова.

Как сообщает Report, на заседании суда под председательством судьи Сабухи Гусейнова обвиняемым был вынесен приговор.

По решению суда, О.Гулиев приговорен к 5 годам лишения свободы, Т.Аскеров, Н.Алиев, Р.Байрамов, Дж.Гейдаров – к 4 годам, а Дж.Исазаде – к 1,5 годам лишения свободы. Находившийся в ходе следствия под домашним арестом Дж.Исазаде был арестован в зале суда.

Согласно обвинительному приговору, члены преступной банды с конца 2016 года грабили дома в Бадамдаре, похищая крупные суммы денег, ювелирные украшения и бытовые приборы. Один из членов группировки – Н.Алиев состоял на службе в МЧС в чине старшего лейтенанта.

Большинство обворованных домов принадлежали соседям О.Гулиева. В ноябре 2016 года подозреваемые вломились в дом соседа О.Гулиева – Вугара Алиева, похитив 20 манат и бижутерию, нанеся хозяину дома ущерб в размере 425 манат.

Они также совершили кражу из дома соседа О.Гулиева – Мехбалы Гулиева. Из дома Айны Садыговой были похищены ювелирные украшения на сумму 21 тыс. манат, из дома Азада Алиева – на сумму более 12 тыс. манат. Жителю Бадамдара Мерахиму Акперову члены преступной банды нанесли ущерб в размере 18 тыс. 520 манат.

Похищенные ювелирные украшения были проданы в универмаге "Москва", а прибыль от продажи поделена между сообщниками.