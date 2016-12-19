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    В Баку парень покончил с собой, попросив прощения - ОБНОВЛЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование

    *** Первая новость опубликована в 9:29

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку совершено самоубийство.

    Как сообщили Report в Насиминской районной прокуратуре, Мамедов Раван Ровшан оглу (1999 г.р.) покончил с собой, выбросившись с 5-го этажа дома по улице Джавадхана, где он проживал. 

    Во время происшествия он находился в нетрезвом состоянии (вернувшись после свадьбы). 

    По факту возбуждено уголовное дело в Насиминской районной прокуратуре по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется расследование. 

    По информации Report, во время происшествия отец и мать Р.Мамедова спали. Он сказал своей сестре, что сильно любит их всех, попросил прощения и выбросился из окна квартиры. Раненый скончался по дороге в городскую клиническую больницу №1.

    Отметим, что Р.Мамедов жил со своими родителями и сестрой.

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