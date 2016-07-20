В Баку неизвестный ранил ножом жителя Тертерского района

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, случай произошел на территории Ясамальского района, перед зданием на Московском проспекте.

Согласно информации, неизвестный ранил ножом в спину жителя Тертерского района Акбера Насибова 1983 года рождения.

А.Насибов госпитализирован в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия ) УК, ведется следствие.