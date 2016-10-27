В Баку найдены два мужских трупа

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку в различных квартирах обнаружены два мужских трупа без признаков насилия.

Как сообщает Report, оба случая зарегистрированы на территории Ясамальского района.

Согласно информации, в квартире на улице Микаила Мушфига, 13/15, в котором проживает Агаев Амирчобан 1940 года рождения, обнаружен его труп без признаков насилия.

Другой труп найден на улице Музаффара Гусейнова. Так, перед домом №1 обнаружен неизвестный мужской труп в возрасте 50-55 лет.

Тела переданы в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По обоим фактам ведется расследование в Ясамальской районной прокуратуре.