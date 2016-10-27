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    В Баку найдены два мужских трупа

    Ведется расследование в районной прокуратуре

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Баку в различных квартирах обнаружены два мужских трупа без признаков насилия. 

    Как сообщает Report, оба случая зарегистрированы на территории Ясамальского района. 

    Согласно информации, в квартире на улице Микаила Мушфига, 13/15, в котором проживает Агаев Амирчобан 1940 года рождения, обнаружен его труп без признаков насилия. 

    Другой труп найден на улице Музаффара Гусейнова. Так, перед домом №1 обнаружен неизвестный мужской труп в возрасте 50-55 лет. 

    Тела переданы  в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По обоим фактам ведется расследование в Ясамальской районной прокуратуре. 

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