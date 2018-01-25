 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку мужчину среднего возраста сбила машина, водитель сбежал

    Инцидент произошел в Сабунчинском районе© Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

    Как передает Report, автомобиль неизвестной марки сбил человека в возрасте 35-40 лет, пытавшегося перейти дорогу. Инцидент произошел в поселке Албалыг Сабунчинского района, рядом с парком "Аида". Водитель сбежал с места происшествия.

    Пострадавший скончался на скорой помощи по дороге в больницу.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi