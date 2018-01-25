В Баку мужчину среднего возраста сбила машина, водитель сбежал

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как передает Report, автомобиль неизвестной марки сбил человека в возрасте 35-40 лет, пытавшегося перейти дорогу. Инцидент произошел в поселке Албалыг Сабунчинского района, рядом с парком "Аида". Водитель сбежал с места происшествия.

Пострадавший скончался на скорой помощи по дороге в больницу.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции начато расследование.