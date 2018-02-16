В Баку молодая девушка получила черепно-мозговую травму после драки с соседкой

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе произошла драка между женщинами. Инцидент был зафиксирован в поселке Рамана, в местечке, которое более известно, как "Молочный Совхоз".

Как сообщает Report, между Мехрибан Тофиг гызы Рамазановой 1988 г.р. и ее соседкой произошел конфликт, который перерос в драку. Соседка схватив за волосы Рамазанову, ударила ее головой об пол.

В результате Рамазанова получила черепно-мозговую травму и была помещена в Клинический медицинский центр №3. В связи с фактом в управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.