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    В Баку молодая девушка получила черепно-мозговую травму после драки с соседкой

    Соседка схватив за волосы Рамазанову, ударила ее головой об пол

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе произошла драка между женщинами. Инцидент был зафиксирован в поселке Рамана, в местечке, которое более известно, как "Молочный Совхоз".

    Как сообщает Report, между Мехрибан Тофиг гызы Рамазановой 1988 г.р. и ее соседкой произошел конфликт, который перерос в драку.  Соседка схватив за волосы Рамазанову, ударила ее головой об пол.

    В результате Рамазанова получила черепно-мозговую травму и была помещена в Клинический медицинский центр №3. В связи с фактом в управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.   

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