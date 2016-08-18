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    В Баку совершены две попытки суицида

    Оба факта расследуются

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка суицида.

    Как сообщает Report, проживающий в доме №46 по улице Н.Туси Хатаинского района Хафиз Гафаров 1985 г.р. нанес себе дома ножевое ранение и, выпив лекарства, пытался покончить с собой.

    Х.Гафаров помещен в 7-ую станцию скорой медицинской помощи.

    Другая попытка суицида была зарегистрирована в Низаминском районе. Житель Баку Афган Мамедов 1976 г.р. был задержан сотрудниками Охранного управления Низаминского района при попытке взобраться на мост на проспекте Гейдара Алиева в целях совершения суицида.

    Оба факта расследуются.

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