 Наверх

В Баку cын угнал автомобиль отца

В Баку cын угнал автомобиль отца

В Баку отец обратился в полицию с жалобой на сына, угнавшего его автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Хазарском районе.

Согласно информации, житель поселка Бина 50-летний Назим Азизов обратился в Хазарское районное управление полиции, сообщив, что его 24-летний сын Орхан Азизов угнал принадлежащий ему автомобиль марки "ВАЗ-2107".

На основе жалобы мужчины, О.Азизова на названном автомобиле задержали сотрудники Хазарского РУП.

По факту проводится расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!