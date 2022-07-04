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В Азербайджане в связи с ранением полицейского задержаны отец и сын

В Азербайджане в связи с ранением полицейского задержаны отец и сын Обнародованы подробности ранения полицейского во время операции в Евлахском районе Азербайджана.
Происшествия
4 июля 2022 г. 12:49
В Азербайджане в связи с ранением полицейского задержаны отец и сын

Обнародованы подробности ранения полицейского во время операции в Евлахском районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел.

На основании поступившей в районное отделение полиции информации о культивации растений с наркотическим содержанием на территории села Гаджиселли Евлахского района сотрудники полиции выехали на указанную территорию. При задержании ранее судимого Рояла Исмаилова, занимавшегося культивацией растений с наркотическим содержанием, и его отца Мушвига Исмаилова, первый ранил сотрудника полиции режущим предметом. Р.Исмаилову удалось скрыться с места происшествия, но его отец был задержан. В тот день правоохранители обнаружили и изъяли 50 кустов конопли.

По факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статьям 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 315 (сопротивление или применение насилия к представителю власти) Уголовного кодекса, в районном отделе полиции - по статьям 237.2.1 (незаконная культивация растений, содержащих наркотические вещества) и 237.2.3 УК АР.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Р.Исмайлов также был задержан и привлечен к следствию в качестве обвиняемого. По решению суда в отношении обоих задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста. На территории села также были обнаружены и изъяты 40 кустов конопли (в общей сложности 90 кустов) и 3 кг сушеной марихуаны, незаконно выращенные задержанными.

В настоящее время по уголовным делам продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda polisə xəsarət yetirilməsi ilə bağlı ata və oğul saxlanılıb

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