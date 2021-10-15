О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане в этом году поставлены на учет 1 838 наркоманов

В Азербайджане в этом году поставлены на учет 1 838 наркоманов В течение 9 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения 48 530 человек с целью выявления состояния всех возможных видов опьянения.
Происшествия
15 октября 2021 г. 13:23
В Азербайджане в этом году поставлены на учет 1 838 наркоманов

В течение 9 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения 48 530 человек с целью выявления состояния всех возможных видов опьянения.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В их числе 9 033 человека прошли медицинское обследование на выявление факта употребления наркотиков, было установлено, что 1 838 из них являются  наркоманами. В связи с этим приняты необходимые меры.

За указанный период на горячую линию Государственной комиссии "802" поступило 601 обращение, 135 из которых были связаны с незаконным оборотом наркотических средств, 145 - с лечением от наркозависимости, 321 - с другими вопросами. Для принятия соответствующих мер по поступившим обращениям в соответствующие органы направлено 280 писем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
13 октября 2021 г. 12:56
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi