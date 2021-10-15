В Азербайджане в этом году поставлены на учет 1 838 наркоманов

В течение 9 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения 48 530 человек с целью выявления состояния всех возможных видов опьянения.

В течение 9 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения 48 530 человек с целью выявления состояния всех возможных видов опьянения.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В их числе 9 033 человека прошли медицинское обследование на выявление факта употребления наркотиков, было установлено, что 1 838 из них являются наркоманами. В связи с этим приняты необходимые меры.

За указанный период на горячую линию Государственной комиссии "802" поступило 601 обращение, 135 из которых были связаны с незаконным оборотом наркотических средств, 145 - с лечением от наркозависимости, 321 - с другими вопросами. Для принятия соответствующих мер по поступившим обращениям в соответствующие органы направлено 280 писем.