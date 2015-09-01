​В Азербайджане утонули три человека

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане утонули 3 человека.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, по неосторожности, житель Геранбойского района Эльнур Юсифов упал в канал Юхары Карабах в евлахском поселке Аран. Его тело было извлечено из воды.

Малолетний житель сальянского села Бораныкенд Лазым Рзаев также по неосторожности упал в реку Аккуша. Поиски тела Л.Рзаева продолжаются.

Третий случай произошел в Сумгайыте. На пляже утонул житель Шеки Тегеран Рафиев.

По данным фактам ведется расследование.