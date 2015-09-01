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    ​В Азербайджане утонули три человека

    По данным фактам ведется расследование

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане утонули 3 человека.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    Согласно сообщению, по неосторожности, житель Геранбойского района Эльнур Юсифов упал в канал Юхары Карабах в евлахском поселке Аран. Его тело было извлечено из воды.

    Малолетний житель сальянского села Бораныкенд Лазым Рзаев также по неосторожности упал в реку Аккуша. Поиски тела Л.Рзаева продолжаются.

    Третий случай произошел в Сумгайыте. На пляже утонул житель Шеки Тегеран Рафиев.

    По данным фактам ведется расследование. 

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