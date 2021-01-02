В Астаре выявлена чайная, где проводились азартные игры

Собранные материалы направлены в Астаринский райсуд

Сотрудники отдела полиции Астаринского района обнаружили в селе Колатан чайную, функционирующую вопреки правилам карантина.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, во время осмотра объекта было установлено, что там еще организовывались и азартные игры.

Владельца объекта А.Байрамова и 9-х клиентов вызвали в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, еще раз разъяснены правила и требования карантинного режима.

Собранные в отношении этих лиц материалы направлены в Астаринский районный суд.