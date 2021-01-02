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В Астаре выявлена чайная, где проводились азартные игры

В Астаре выявлена чайная, где проводились азартные игры Собранные материалы направлены в Астаринский райсуд
Происшествия
2 января 2021 г. 16:10
В Астаре выявлена чайная, где проводились азартные игры
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Сотрудники отдела полиции Астаринского района обнаружили в селе Колатан чайную, функционирующую вопреки правилам карантина.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, во время осмотра объекта было установлено, что там еще организовывались и азартные игры.

Владельца объекта А.Байрамова и 9-х клиентов вызвали в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, еще раз разъяснены правила и требования карантинного режима.

Собранные в отношении этих лиц материалы направлены в Астаринский районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Astarada çayxanada mərc oyununun təşkil olunduğu aşkarlanıb

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