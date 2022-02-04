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В Агджабеди задержали больную коронавирусом

В Агджабеди задержали больную коронавирусом В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции, в общественном месте задержан больной коронавирусом.
Происшествия
4 февраля 2022 г. 08:56
В Агджабеди задержали больную коронавирусом

Сотрудники Агджабединского районного отдела полиции продолжают принимать меры по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, местной жительнице Гюльнар Гулиевой было прописано лечение от коронавируса в домашних условиях, однако она, грубо нарушив правила карантина покинула адрес проживания, тем самым создав условия для распространения инфекции.

Сотрудники полиции провели с Г.Гулиевой разъяснительную беседу, вернули ее домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədi polisi qaydaları pozan koronavirus xəstəsi barədə araşdırma aparır

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