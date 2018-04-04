В Агдашской центральной больнице укушенному собакой местному жителю не сделали вакцину против бешенства

Агдаш. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Агдашской центральной районной больнице укушенному собакой местному жителю не сделали вакцину против бешенства.

Как сообщает ширванское бюро Report, жителя села Абад укусила собака. Потерпевшего доставили в Агдашскую центральную районную больницу.

Отмечается, что ему не сделали вакцину против бешенства и больного отправили обратно.

Мужчине сказали, что прививку могут сделать только в случае приобретения им вакцины в аптеке на собственные деньги. Из-за отсутствия у потерпевшего средств на приобретение вакцины, он вернулся обратно.