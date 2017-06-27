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    В Агдаше 58-летняя женщина совершила попытку суицида

    Состояние женщины остается тяжелым© Report

    Агдаш. 27 июня. REPORT.AZ/ Жительница Агдашского района пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Пиркеке.

    Так, жительница села Назиля Магеррам гызы Мамедова, 1959 г.р., в вечерние часы в собственном доме выпив уксусную кислоту пыталась покончить с собой.

    Близкие доставили ее в Агдашскую центральную районную больницу (ЦРБ). Состояние помещенной в реанимационное отделение больницы Н.Мамедовой остается тяжелым.

    По факту ведется расследование.

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