В Агдаше 58-летняя женщина совершила попытку суицида

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Агдаш. 27 июня. REPORT.AZ/ Жительница Агдашского района пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Пиркеке.

Так, жительница села Назиля Магеррам гызы Мамедова, 1959 г.р., в вечерние часы в собственном доме выпив уксусную кислоту пыталась покончить с собой.

Близкие доставили ее в Агдашскую центральную районную больницу (ЦРБ). Состояние помещенной в реанимационное отделение больницы Н.Мамедовой остается тяжелым.

По факту ведется расследование.