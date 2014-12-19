Состоялось назначение на место уволенного за допущенные в работе недочеты начальника

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) произошли кадровые назначения.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, в отдел уголовного розыска Сураханского районного управления полиции назначен новый начальник.

По приказу министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова на эту должность назначен начальник отдела уголовного розыска Масаллинского отделения полиции, майор полиции Абульфат Абдуллаев.

Напомним, что ранее должность начальника отдела уголовного розыска Сураханского РУП занимал полковник-лейтенант полиции Аладдин Низамеддин оглу Исмайлов. Хотя, немногим ранее его отстранили от должности за допущенные в работе недочеты, позже А.Исмайлова назначили старшим оперуполномоченным Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку.