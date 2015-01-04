​В Украине 54-летний азербайджанин скончался в результате тяжелого ДТП

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Утром 2 января на 127 км автодороги Кипти-Глухов-Бачевск, вблизи города Батурин Украины произошло столкновение двух автомобилей – грузовика Fredlayner и легковой машины марки "BMW".

Как сообщает Report, в результате дорожно-транспортной аварии погиб водитель легкового автомобиля, который являлся гражданином Румынии, а также гражданин Молдовы и 54-летний азербайджанец.

Работникам пожарно-спасательного подразделения города Батурин, прибывшим на место происшествия, пришлось применить специальные инструменты для извлечения тел погибших из изувеченного в результате аварии автомобиля.