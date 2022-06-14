Тяжелое ДТП в Сиязани, есть погибшая и раненые

Тяжелое ДТП в Сиязани, есть погибшая и раненые

В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

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В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как передает северное бюро Report, на 78-м километре трассы Баку-Губа столкнулись автомобили марок Nissan Mikra и Mercedes ML. В результате инцидента пострадали жители города Сиязань: Аббасова Фаргана Мовлидхан гызы, 1987 г.р., ее сестра Тагиева Афсана Мовлидхан гызы, 1985 г.р., Агаев Азер Алиаббас оглы, 2001 г.р., Аббасова Асма Фируддин гызы, 2014 г.р. и жительница Губы Амина Ровшан гызы Алиева, 2004 г.р.. Получившая тяжелые травмы Халида Халид гызы Халидзаде, 1988 года рождения, скончалась на месте ДТП. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook