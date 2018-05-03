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    Трое азербайджанок приговорены к пожизненному заключению в Ираке

    Приговор вынесен в соответствии со второй статьей закона по борьбе с терроризмом

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Центральный уголовный суд Ирака приговорил сегодня восемь иностранок из разных стран, в том числе и из Азербайджана, к пожизненному заключению за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Высшего судебного совета судья Абдель Саттар Бейракдар.

    "Центральный уголовный суд приговорил к пожизненному заключению восемь иностранных террористок из разных стран: трех из Турции, еще трех из Азербайджана, одну из Узбекистана и еще одну из Сирии", - заявил судья.

    Он также уточнил, что приговор вынесен в соответствии со второй статьей закона по борьбе с терроризмом.

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